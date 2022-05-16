«Барселона» хочет продать тер Штегена по выгодной цене

«Барселона» недовольна игрой голкипера Марка-Андре тер Штегена, сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонцы готовы отпустить 30-летнего вратаря, если поступит хорошее предложение от других клубов. «Барса» ждет обращений по поводу игрока, так как голкипер в этом сезоне пропустил слишком много голов.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2014 года.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл 46 матчей за «Барселону» во всех турнирах, из которых 14 отстоял на ноль.