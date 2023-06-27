У Хави возникли разногласия с «Барселоной» при обсуждении нового контракта
У главного тренера «Барселоны» Хави возникли проблемы с руководством при обсуждении продления контракта с клубом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, испанский специалист хочет, чтобы зарплата была повышена не только ему, но и его помощникам.
В руководстве сине-гранатовых считают, что он сам должен поделиться со своими помощникам зарплатой после того, как ему начнут платить больше. Действующее соглашение Хави с каталонским клубом рассчитано до 2024 года.
По итогам сезона-2022/23 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков за 38 матчей.
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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|0-0
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5
|Вильярреал
|0
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|0
|0
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6
|Бетис
|0
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7
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
|0
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10
|Жирона
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|0
|0-0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
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|0-0
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12
|Севилья
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|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
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|0
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|0
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|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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