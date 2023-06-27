«Реал» готовит для Винисиуаса новый контракт

«Реал» занимается подготовкой нового контракта для бразильского форварда Винисиуса Жуниора, информирует Cadena SER.

По данным источника, мадридцы предложат футболисту пятилетний контракт, в котором будет прописана сумма отступных в виде одного миллиарда евро.

Футболист в минувшем сезоне провел 55 матчей в рамках всех турниров, забив 23 гола при 21 ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 150 миллионов евро.