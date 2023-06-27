«Реал» готовит для Винисиуаса новый контракт
«Реал» занимается подготовкой нового контракта для бразильского форварда Винисиуса Жуниора, информирует Cadena SER.
По данным источника, мадридцы предложат футболисту пятилетний контракт, в котором будет прописана сумма отступных в виде одного миллиарда евро.
Футболист в минувшем сезоне провел 55 матчей в рамках всех турниров, забив 23 гола при 21 ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 150 миллионов евро.
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10
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11
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12
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13
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|0-0
|0
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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