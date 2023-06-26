Кроос высказался о состоянии сборной Германии: «Сейчас трудно быть оптимистом»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о состоянии сборной Германии в последних матчах.
«Я думаю, что игрокам в основном не хватает уверенности, и что в данный момент в сборной не так много людей, которые могли бы повести за собой коллектив. Именно поэтому матчи национальной команды проходят без особого сопротивления. Сейчас трудно быть оптимистом», — приводит слова Крооса Eurosport.
Кроос провел 106 матчей за сборную Германии в период с 2010 по 2021 год. В последних 16 матчах его национальная команда одержала четыре победы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|13.08
|00:00
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
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