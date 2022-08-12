Сестра Роналду ответила Пересу: «Ему 38 лет, но он все еще может прыгать на два метра вверх»
Сестра Роналду ответила на критику президента «Реала» Переса
Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ответила на заявление «Реала» Флорентино Переса про его брата.
Перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта» болельщик спросил у главы мадридского клуба о возможности вернуть в клуб португальца, на что получил резкий ответ.
«Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение 3 минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75...» — написала Авейру в социальной сети.
Ранее появилась информация, что 37-летний португалец (38 лет ему исполнится в феврале 2023 года — прим. «СЭ») хочет покинуть «МЮ», так как желает играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.
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4
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
|0
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
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|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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20
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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