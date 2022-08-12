Тшуамени надеется получить вызов в сборную Франции на чемпионат мира-2022

Новичок «Реала» Орельен Тшуамени признался, что рассчитывает сыграть на чемпионате мира. Этим летом 22-летний француз перещел из «Монако» в мадридский клуб.

«Футбол состоит из рисков, я мог бы выбрать более легкий путь и перейти в другой клуб, но когда «Реал» делает тебе предложение, трудно сказать «Нет». Я должен работать, и надеюсь смогу сыграть как можно больше матчей, чтобы попасть на чемпионат мира», — цитирует Canal+ Тшуамени.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.