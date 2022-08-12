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Девушка де Йонга не хочет покидать Барселону. Они с полузащитником хорошо обосновались в городе

Девушка полузащитника «Барселоны» де Йонга не хочет покидать столицу Каталонии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Названы еще несколько причин отказа полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга покидать каталонский клуб.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний нидерландец не хочет уходить из «Барселоны», так как это клуб его мечты, за который он мечтал играть с детства.

Также девушка полузащитника Микки Кимени не хочет покидать Барселону. Они с де Йонгом хорошо обосновались в городе.

Напомним, что на нидерландца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/08/11/manchester-united-have-gambled-signing-frenkie-de-jong-what/
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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