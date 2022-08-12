Девушка де Йонга не хочет покидать Барселону. Они с полузащитником хорошо обосновались в городе
Девушка полузащитника «Барселоны» де Йонга не хочет покидать столицу Каталонии
Названы еще несколько причин отказа полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга покидать каталонский клуб.
Как сообщает The Telegraph, 25-летний нидерландец не хочет уходить из «Барселоны», так как это клуб его мечты, за который он мечтал играть с детства.
Также девушка полузащитника Микки Кимени не хочет покидать Барселону. Они с де Йонгом хорошо обосновались в городе.
Напомним, что на нидерландца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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9
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10
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11
|Сельта
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|0
|0
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|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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