Девушка де Йонга не хочет покидать Барселону. Они с полузащитником хорошо обосновались в городе

Названы еще несколько причин отказа полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга покидать каталонский клуб.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний нидерландец не хочет уходить из «Барселоны», так как это клуб его мечты, за который он мечтал играть с детства.

Также девушка полузащитника Микки Кимени не хочет покидать Барселону. Они с де Йонгом хорошо обосновались в городе.

Напомним, что на нидерландца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.