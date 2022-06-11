Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовой ситуации «Барселоны».

Ранее вице-президент каталонцев Эдуард Ромеу заявил о критической финансовой ситуации клуба.

«Барселона», с экономической точки зрения, — это машина по зарабатыванию денег, — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo. — Сейчас «Барселона» восстанавливается после убытков в размере 500 миллионов евро. По этой причине клуб сейчас подчиняется правилу один к трем».

По словам президента ла лиги, в каталонском клубе знают, что нужно делать в сложившейся ситуации.

«Барселона» может оформлять трансферы согласно правилу один к трем. Если уйдет игрок за 100 миллионов, можно купить нового за 33. Если потери будут компенсированы и сокращены, клуб вернется к показателю один к одному. Будем надеяться, что в интересах футбола и ла лиги они добьются этой цели», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Барселона» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.