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Тебас: «Барселона» — это машина по зарабатыванию денег»

Президент ла лиги Тебас рассказал о финансовой ситуации «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовой ситуации «Барселоны».

Ранее вице-президент каталонцев Эдуард Ромеу заявил о критической финансовой ситуации клуба.

«Барселона», с экономической точки зрения, — это машина по зарабатыванию денег, — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo. — Сейчас «Барселона» восстанавливается после убытков в размере 500 миллионов евро. По этой причине клуб сейчас подчиняется правилу один к трем».

По словам президента ла лиги, в каталонском клубе знают, что нужно делать в сложившейся ситуации.

«Барселона» может оформлять трансферы согласно правилу один к трем. Если уйдет игрок за 100 миллионов, можно купить нового за 33. Если потери будут компенсированы и сокращены, клуб вернется к показателю один к одному. Будем надеяться, что в интересах футбола и ла лиги они добьются этой цели», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Барселона» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220610/1001820543/tebas-conciliador-barcelona-maquina-dinero.html
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Реал

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Карим Бензема

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