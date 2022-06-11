«Барселона» продвинулась в переговорах по новому контракту с Гави

«Барселона» близка к тому, чтобы подписать новый контракт с полузащитником команды Гави. Стороны провели новый раунд переговоров, который позволил приблизиться к заключению сделки, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагает 17-летнему испанцу договор до 2027 года.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач. Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.

Прежде сообщалось, что от переговоров с испанцем отказался английский «Ливерпуль».