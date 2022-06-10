В «Барселоне» заявили о критической финансовой ситуации

Вице-президент «Барселона» Эдуард Ромеу рассказал о финансовой ситуации клуба.

«Ситуация по-прежнему критическая, — приводит слова Ромеу Diario Sport. — Но по сравнению с 2021 годом у «Барселоны» есть преимущество. Клуб знает, в каком положении находится. Мы знаем, в чем заключается драма«.

Вице-президент каталонского клуба также рассказал, сколько нужно денег, чтобы выбраться из сложившейся ситуации.

«Наибольший ущерб наносит существующий дисбаланс. Дефицит — 500 миллионов евро. К этой сумме можно было бы добавить еще 150 миллионов евро, если бы клуб ничего не сделал. 500 миллионов евро — столько нужно, чтобы спасти «Барселону», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Барселона» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.