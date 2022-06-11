«Барселона» оценила де Йонга в 100 миллионов евро

«Барселона» оценила полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро, сообщает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера 25-летнего нидерландца.

Отмечается, что «Барселона» готова продать полузащитника, но не собирается делать это дешево.

Каталонцы готовы обсуждать разбивку трансфера де Йонга на основную часть и бонусы, но в общей сложности сумма должна составить около 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.