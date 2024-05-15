Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:14

Анчелотти рассказал о будущем Модрича и Крооса в «Реале»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитников команды Тони Крооса и Луки Модрича. Контракты футболистов с мадридским клубом рассчитаны до лета этого года.

«У них одинаковые ситуации, и мы поговорим с ними после финала Лиги чемпионов. Пока все мы думаем о первом июне, а это наша второстепенная цель. Может ли Кроос завоевать «Золотой мяч»? Все может быть. У него есть возможность выиграть Лигу чемпионов и Евро-2024, почему бы и нет?» — приводит пресс-служба клуба слова Анчелотти.

В текущем сезоне 34-летний Кроос провел 46 матчей за «Реал», в которых отметился голом и девятью результативными передачами. На счету 38-летнего Модрича два забитых мяча и восемь голевых передач в 43 играх.

Команда Анчелотти уже обеспечила себе чемпионство в ла лиге. 1 июня «сливочные» сыграют против «Боруссии» в рамках финала Лиги чемпионов.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/ruedas-de-prensa/ancelotti-rueda-de-prensa-14-05-2024
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
СМИ рассказали об экстренном заседании в Турции из-за сообщений об угрозе путча
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Это был мой лучший сезон в качестве тренера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
16
 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
17
 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 - : -
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 - : -
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости