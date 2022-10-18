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Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»

Бензема заявил, что уход Роналду из «Реала» мотивировал его делать больше на поле
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как на его карьере сказался уход форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба.

Футболисты вместе играли за «Реал» с 2009 по 2018 год.

«Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь. Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше. Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле», — приводит слова Бензема Marca.

Также 34-летний форвард рассказал о любимом игроке.

«Роналдо — мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошел в историю. Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан. Роналдо является феноменом не только для меня, но и для всех нападающих», — сказал Бензема.

17 октября Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года. В прошлом сезоне он с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Источник: https://www.marca.com/futbol/balon-oro/2022/10/17/634dcd7322601dd9668b45a3.html
Карим Бензема
Криштиану Роналду
ФК Реал
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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15.10 17:15
Валенсия – Эльче
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15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 2 : 0
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Барселона

 9
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Бетис

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П
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Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
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И К Ж
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 7 2 2
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