Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»
Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как на его карьере сказался уход форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба.
Футболисты вместе играли за «Реал» с 2009 по 2018 год.
«Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь. Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше. Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле», — приводит слова Бензема Marca.
Также 34-летний форвард рассказал о любимом игроке.
«Роналдо — мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошел в историю. Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан. Роналдо является феноменом не только для меня, но и для всех нападающих», — сказал Бензема.
17 октября Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года. В прошлом сезоне он с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|
3
|Атлетико
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|
5
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|
6
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|
7
|Вильярреал
|9
|4
|3
|2
|12-3
|15
|
8
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|
9
|Осасуна
|9
|4
|1
|4
|9-10
|13
|
10
|Р. Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|
11
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
16
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
17
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|1 : 1
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|0 : 1
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|1 : 2
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|3 : 1
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|1 : 0
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|3 : 1
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|2 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|8
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|7
|1
|3