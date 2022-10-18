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Гол Кавани не помог «Валенсии» обыграть «Севилью». Капитан «летучих мышей» Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте

«Валенсия» в драматичном матче сыграла вничью с «Севильей»
Руслан Минаев
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«Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол форварда «летучих мышей» Эдинсона Кавани на 6-й минуте встречи андалусийцы ответили результативным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.

В концовке матча прямую красную карточку получил защитник хозяев Кике Салас.

Всего в матче арбитр Сесар Сото Градо показал 10 желтых и 1 красную карточку. Все они пришлись на второй тайм.

«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место в ла лиге. У «Валенсии» 15 очков и 8-я строчка.

Испания. Лига 1. 10-й тур
18 окт, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Валенсия

ФК Валенсия
ФК Севилья
1
0
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
12
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
16
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
17
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 - : -
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 - : -
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
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Барселона

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Бетис

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Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
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Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
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Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
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