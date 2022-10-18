Гол Кавани не помог «Валенсии» обыграть «Севилью». Капитан «летучих мышей» Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте
«Валенсия» в драматичном матче сыграла вничью с «Севильей»
«Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.
На гол форварда «летучих мышей» Эдинсона Кавани на 6-й минуте встречи андалусийцы ответили результативным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.
В концовке матча прямую красную карточку получил защитник хозяев Кике Салас.
Всего в матче арбитр Сесар Сото Градо показал 10 желтых и 1 красную карточку. Все они пришлись на второй тайм.
«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место в ла лиге. У «Валенсии» 15 очков и 8-я строчка.
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|
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|1
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|25
|
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|1
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|22
|
3
|Атлетико
|9
|6
|1
|2
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|19
|
4
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
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|19
|
5
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|9
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|1
|2
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|19
|
6
|Атлетик
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|
7
|Вильярреал
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|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
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|15
|
9
|Осасуна
|9
|4
|1
|4
|9-10
|13
|
10
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|
11
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
12
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|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
16
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
17
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
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|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|- : -
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|- : -
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|8
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3
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