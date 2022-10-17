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Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото AFP

Французский форвард Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года. Церемония награждения состоялась сегодня, 17 октября, в Париже.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.

Обладателем «Золотого мяча» 2021 года был нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Карим Бензема
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