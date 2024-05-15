Винисиус — о разгроме «Алавеса»: «Самая важная игра сезона еще впереди»
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (5:0).
«Мне всегда нравилось носить футболку «Реала» и иметь возможность играть для болельщиков. Играть за этот клуб было детской мечтой. Эта победа для многих детей, которые не могут быть здесь. Несмотря на уверенную победу сегодня, мы понимаем, что самая важная игра сезона еще впереди. Это последний шаг на пути к трофею», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone.
«Реал» одержал 9-ю победу в ла лиге подряд. Команда Карло Анчелотти, которая уже обеспечила себе чемпионство, набрала 93 очка. «Алавес» с 42 очками — на 11-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
16
|Р. Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27-43
|35
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|- : -
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6