Макрон поздравил Бензема с «Золотым мячом»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил форварда «Реала» Карима Бензема с получением «Золотого мяча».

«KB9! Две буквы и число, которые войдут в историю футбола. Спустя 24 года после Зидана Карим Бензема выигрывает новый «Золотой мяч» для Франции. Поздравляю», — написал Макрон в соцсетях.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.