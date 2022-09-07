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7 сентября, 17:18

У Бензема диагностировали бурсит коленного сустава. Сроки восстановления — 7-10 дней

Стала известна травма и сроки восстановления нападающего «Реала» Бензема
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающему «Реала» Кариму Бензема поставили диагноз после повреждения, которое он получил в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика» (3:0). Француз был заменен на 30-й минуте матча.

По итогам МРТ у Бензема выявили бурсит коленного сустава, сообщает As. Нападающий пропустит от 7 до 10 дней.

Игрок не поможет «Реалу» в матче чемпионата Испании против «Мальорки» и, вероятно" не успеет восстановиться к игре против «Лейпцига» в ЛЧ 14 сентября.

Карим Бензема
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ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.09 22:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
10.09 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
10.09 17:15
Эспаньол – Севилья
 - : -
10.09 19:30
Кадис – Барселона
 - : -
10.09 22:00
Атлетико – Сельта
 - : -
11.09 15:00
Реал – Мальорка
 - : -
11.09 17:15
Эльче – Атлетик
 - : -
11.09 19:30
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
11.09 22:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
12.09 22:00
Альмерия – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
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