Нападающему «Реала» Кариму Бензема поставили диагноз после повреждения, которое он получил в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика» (3:0). Француз был заменен на 30-й минуте матча.

По итогам МРТ у Бензема выявили бурсит коленного сустава, сообщает As. Нападающий пропустит от 7 до 10 дней.

Игрок не поможет «Реалу» в матче чемпионата Испании против «Мальорки» и, вероятно" не успеет восстановиться к игре против «Лейпцига» в ЛЧ 14 сентября.