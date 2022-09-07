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7 сентября, 13:31

Пьянич расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в клуб из ОАЭ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перейдет в «Аль-Шарджа» из ОАЭ, сообщает RAC1.

По информации источника, 32-летний босниец расторгнет контракт с каталонским клубом и перейдет в «Аль-Шарджа» бесплатно.

Отмечается, что полузащитник отказался от денежной компенсации со стороны сине-гранатовых.

Прошедший сезон Пьянич провел в аренде в «Бешикташе».

Источник: https://twitter.com/fcbrac1/status/1567243430291447809
Миралем Пьянич
Футбол
ФК Барселона
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 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
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 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
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 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
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 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
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 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
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 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
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Херман Пеццела

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Бетис

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