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Месси не ожидал, что не сможет подписать новый контракт с «Барселоной»

22:51
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий Лионель Месси совершенно не ожидал, что не сможет подписать новый контракт с «Барселоной». Он был крайне расстроен таким исходом событий, сообщает Sport.es.

Накануне футболист прилетел вместе с семьей с Ибицы, где проводил отпуск. Он ожидал, что в ближайшее время все бумаги будут оформлены. Однако 5 августа клуб объявил ему, что сделка не состоится. Это стало ударом для 34-летнего аргентинца.

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами ла лиги, официально оформить документ невозможно», — объяснил ситуации клуб в специальном пресс-релизе.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор являлся ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, еще четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого Месси шестикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.

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Иван Шитик все материалы автора

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