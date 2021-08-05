«Футбольный мир никогда не будет прежним». Реакция болельщиков на уход Месси из «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».

Пресс-служба каталонцев сообщила, что несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не будет заключено из-за финансовых препятствий, установленных руководством ла лиги.

Эта новость стала настоящей информационной бомбой, которую активно обсуждали болельщики во всех соцсетях.

Blind.Piew: «Год назад «Барселона» отказалась продать Месси за 200 млн евро, и это все ради победы в Кубке Испании. А теперь он уходит свободным агентом. Это, наверное, была самая дорогостоящая победа в Кубке Испании».

Посадили Ракету на цепь: «Великому «патриоту «Барселоны» надо было всего лишь поумерить аппетит, он прекрасно знал, что или он или 3/4 команды надо продать. Они попытались кого-то распихать, но дело не пошло... надо было гному адекватное бабло требовать, но он оказался денежным патриотом!»

$n10nep$: «У меня сейчас нервный срыв будет. Люди, почему вы так спокойны?»

Filin63: «А завтра напишут, что Месси продлил контракт на три года!»

hottie: «Перетащил сюда дружбана Агуэро, чтобы вместе играть не только в сб. Аргентины, но и тут, но не судьба в клубе вдвоем покатать».

Dio777: «Ну и отлично. Лео стал якорем на теле «Барселоны», еще и друга Агуэро кинул. Всех денег не заработать, я разочарован. Дани Алвес бегает в Бразилии за символические деньги, еще и на Олимпиаде может выиграть, хотя титулов имеет поболее Месси».

0.5 под огурец: «Теперь точно Пиняева заберут...»

Сказо4ник: «Футбольный мир никогда не будет прежним. 17 лет Месси тащил «Барсу». Временами вместе с Хави, Иньестой, Пуйолем И Дани Алвесом. Эпоха ушла. И ее герои станут легендами. А «Барса» нескоро, если вообще когда-то отправится. Жаль. Очень хотелось продолжения».