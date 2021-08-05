Касаткина — об уходе Месси из «Барселоны»: «Мое сердце разбито»
22:15
Победительница пяти турниров WTA, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новую сторис в Instagram. Она отреагировала на новость об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Мое сердце разбито», — написала Касаткина.
Касаткина — об уходе Месси из «Барселоны»: «Мое сердце разбито». Фото Instagram
Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.
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