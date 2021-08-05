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«Барселона» выступила с заявлением по поводу контракта Месси

21:07
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«Барселона» разместила на официальном сайте заявление, в котором объяснила, почему нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с клубом.

«Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли договоренности по условиям контракта и согласовали дату его подписания, он не может быть заключен по финансовым и структурным причинам (требования испанской лиги).

В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания клуба и игрока не могут быть воплощены в реальность.

«Барселона» выражает огромную благодарность футболисту за тот вклад, что он внес в историю клуба, и желает ему всего наилучшего в личной жизни и профессиональной карьере«, — говорится в заявлении.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор является ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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Иван Шитик все материалы автора

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