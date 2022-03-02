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Сегодня, 16:36

Мбаппе все еще склоняется к переходу в «Реал». Новое предложение «ПСЖ» не изменило его позицию

Нападающий Мбаппе хочет подписать контракт с «Реалом»
Иван Шитик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается отказываться от идеи перейти в «Реал» летом, утверждает Marca.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предложил 23-летнему форварду контракт на 50 миллионов евро за сезон до 2024-го и подписным бонусов в 100 миллионов.

Несмотря на это, а также на давление со стороны семьи и окружения, нападающий хочет играть за мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Его действующий договор с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Барселона – Р. Вальекано
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