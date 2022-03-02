Мбаппе все еще склоняется к переходу в «Реал». Новое предложение «ПСЖ» не изменило его позицию

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается отказываться от идеи перейти в «Реал» летом, утверждает Marca.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предложил 23-летнему форварду контракт на 50 миллионов евро за сезон до 2024-го и подписным бонусов в 100 миллионов.

Несмотря на это, а также на давление со стороны семьи и окружения, нападающий хочет играть за мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Его действующий договор с парижанами рассчитан до лета 2022 года.