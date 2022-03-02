«Барселона» сделала улучшенное предложение Кристенсену

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в Испании. Он ведет активные переговоры с «Барселоной», которая улучшила свое контрактное предложение, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб близок к подписанию контракта на пять лет с 25-летним датчанином.

В текущем сезоне Кристенсен провел 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.