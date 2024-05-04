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Эззалзули — об уходе из «Барселоны»: «Я ни на секунду не жалею»

Алина Савинова
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Вингер «Бетиса» Абде Эззалзули заявил, что не жалеет о своем решении уйти из «Барселоны». Футболист покинут каталонский клуб и присоединился к зелено-белым летом прошлого года.

«Я ни на секунду не жалею, что подписал контракт с «Бетисом». Я поговорил со своей семьей, мы приняли решение, и я до сих пор считаю, что был прав. Я счастлив в Севилье и в клубе, мне нравятся болельщики здесь. У меня волосы встают дыбом каждый раз, когда я выхожу на поле и слышу, как они поют гимн», — заявил Эззалзули.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами. Его контракт с «Бетисом» рассчитан до июня 2028 года.

Источник: https://barcauniversal.com/not-for-a-second-la-liga-winger-has-no-regrets-over-leaving-barcelona-last-summer/
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
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