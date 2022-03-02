Иско может продолжить карьеру в «Севилье»

Полузащитник «Реала» Иско близок к переходу в «Севилью», сообщает Sport.es.

По информации источника, 29-летний испанец достиг устной договоренности о переходе в «Севилью» летом на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Реалом» действует до конца июня 2022 года, «Королевский клуб» не собирается предлагать игроку новое соглашение.

В сезоне-2021/22 Иско принял участие в 14 матчах «Реала», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.