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Сегодня, 15:13

Иско может продолжить карьеру в «Севилье»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Иско близок к переходу в «Севилью», сообщает Sport.es.

По информации источника, 29-летний испанец достиг устной договоренности о переходе в «Севилью» летом на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Реалом» действует до конца июня 2022 года, «Королевский клуб» не собирается предлагать игроку новое соглашение.

В сезоне-2021/22 Иско принял участие в 14 матчах «Реала», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/isco-reforzara-rival-directo-real-13308339
Иско Аларкон (Иско)
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2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
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 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
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 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
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 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
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 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
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Бетис – Алавес
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 2 : 0
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20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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16.02 21:00
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