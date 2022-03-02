Иско может продолжить карьеру в «Севилье»
Полузащитник «Реала» Иско близок к переходу в «Севилью», сообщает Sport.es.
По информации источника, 29-летний испанец достиг устной договоренности о переходе в «Севилью» летом на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Реалом» действует до конца июня 2022 года, «Королевский клуб» не собирается предлагать игроку новое соглашение.
В сезоне-2021/22 Иско принял участие в 14 матчах «Реала», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|
2
|Севилья
|26
|15
|9
|2
|39-18
|54
|
3
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|25
|11
|8
|6
|25-25
|41
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|
10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|
12
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|
17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|
18
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|
19
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
Новости