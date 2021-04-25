Кроос работал в общей группе «Реала» и может сыграть с «Челси»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» тренировался вместе с командой, сообщает Marca.
По данным источника, футболист может принять участие в полуфинальной игре с лондонским клубом. Немец пропустил три последние игры «Реала», чтобы полностью восстановиться.
Первый матч полуфинала «Реала» с «Челси» состоится 27 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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