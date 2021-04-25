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Кроос работал в общей группе «Реала» и может сыграть с «Челси»

16:38

Полузащитник «Реала» Тони Кроос перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» тренировался вместе с командой, сообщает Marca.

По данным источника, футболист может принять участие в полуфинальной игре с лондонским клубом. Немец пропустил три последние игры «Реала», чтобы полностью восстановиться.

Первый матч полуфинала «Реала» с «Челси» состоится 27 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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