«Атлетико» претендует на защитника «Челси» Аспиликуэту
«Атлетико» интересуется защитником «Челси» Сезаром Аспиликуэтой, сообщает El Gol Digital.
По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне заинтересован в работе с 31-летним испанцем, чей контракт с «Челси» истекает летом 2022 года. Сообщается, что лондонский клуб еще не предлагал новое соглашение футболисту, его будущее в команде находится под вопросом.
В сезоне-2020/21 Аспиликуэта провел 35 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.elgoldigital.com/el-atletico-aprovecha-maniobra-del-chelsea-para-pujar-por-azpilicueta/
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