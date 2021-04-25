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«Атлетико» претендует на защитника «Челси» Аспиликуэту

16:48
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«Атлетико» интересуется защитником «Челси» Сезаром Аспиликуэтой, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне заинтересован в работе с 31-летним испанцем, чей контракт с «Челси» истекает летом 2022 года. Сообщается, что лондонский клуб еще не предлагал новое соглашение футболисту, его будущее в команде находится под вопросом.

В сезоне-2020/21 Аспиликуэта провел 35 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.elgoldigital.com/el-atletico-aprovecha-maniobra-del-chelsea-para-pujar-por-azpilicueta/

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