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Защитник «Вильярреала» Торрес: «Месси — лучший игрок в мире»

13:34
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес рассказал об ожиданиях от предстоящей игры ла лиги с «Барселоной».

«Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть бдительными. У «Барселоны» много хороших футболистов. Они прибавили со сменой системы. Они очень хороши. В любой момент могут забить и выиграть, как это было в прошлом», — цитирует Торреса Marca.

Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 17.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/primera-division/2021/04/25/60832665e2704eeb148b45c3.html

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