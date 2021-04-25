Защитник «Вильярреала» Торрес: «Месси — лучший игрок в мире»
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес рассказал об ожиданиях от предстоящей игры ла лиги с «Барселоной».
«Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть бдительными. У «Барселоны» много хороших футболистов. Они прибавили со сменой системы. Они очень хороши. В любой момент могут забить и выиграть, как это было в прошлом», — цитирует Торреса Marca.
Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 17.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/primera-division/2021/04/25/60832665e2704eeb148b45c3.html
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