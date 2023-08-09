Хави — о возвращении Неймара в «Барселону»: «От меня ничего не зависит»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможное возвращения в команду форварда «ПСЖ» Неймара.

«От меня здесь ничего не зависит. В прошлом году я уже упоминал фамилию игрока из другого клуба, и они рассердились. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна», — приводит слова Хави Marca.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.