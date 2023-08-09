Хави — о возвращении Неймара в «Барселону»: «От меня ничего не зависит»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможное возвращения в команду форварда «ПСЖ» Неймара.
«От меня здесь ничего не зависит. В прошлом году я уже упоминал фамилию игрока из другого клуба, и они рассердились. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна», — приводит слова Хави Marca.
Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.
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|0
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|0-0
|0
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15
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|0
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|0
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|0
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16
|Валенсия
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|0
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|0
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|0
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18
|Гранада
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|0
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19
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
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|
Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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