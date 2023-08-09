Ла лига: расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании

Чемпионат Испании возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур примеры пройдет с 11 по 14 августа.

Расписание матчей 1 тура ла лиги

11 августа, пятница

«Альмерия» — «Райо Вальекано» — начало игры в 20.30 мск

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«Севилья» — «Валенсия» — начало игры в 22.30

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12 августа, суббота

«Реал Сосьедад» — «Жирона» — начало игры в 18.00

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«Лас-Пальмас» — «Мальорка» — начало игры в 20.30

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«Атлетик» — «Реал» — начало игры в 22.30

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13 августа, воскресенье

«Сельта» — «Осасуна» — начало игры в 18.00

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«Вильярреал» — «Бетис» — начало игры в 20.30

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«Хетафе» — «Барселона» — начало игры в 22.30

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14 августа, понедельник

«Кадис» — «Алавес» — начало игры в 20.30

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«Атлетико» — «Гранада» — начало игры в 22.30

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Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».