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Сегодня, 12:30

Ла лига: расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании

Чемпионат Испании по футболу стартует 11 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Френки де Йонг (слева) против Джуда Беллингема.
Фото USA Today Sports

Чемпионат Испании возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур примеры пройдет с 11 по 14 августа.

Расписание матчей 1 тура ла лиги

11 августа, пятница

«Альмерия» — «Райо Вальекано» — начало игры в 20.30 мск
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«Севилья» — «Валенсия» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

«Реал Сосьедад» — «Жирона» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция

«Лас-Пальмас» — «Мальорка» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция

«Атлетик» — «Реал» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Сельта» — «Осасуна» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция

«Вильярреал» — «Бетис» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция

«Хетафе» — «Барселона» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

«Кадис» — «Алавес» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция

«Атлетико» — «Гранада» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Испания. Примера-2014/15
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
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