Рюдигер рассказал, что не сталкивался с расизмом в Испании
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о проявлениях расизма со стороны испанских фанатов.
«Если вы спросите меня, проявлял ли кто-то расизм по отношению ко мне в Испании, ответ будет отрицательным. В Кадисе произошло недоразумение: были опубликованы новости, что там проявляли расизм по отношению ко мне, но я не слышал, чтобы они называли меня «обезьяной», «черным дерьмом» или подобными варварскими словами. Если вы спросите меня, страдает ли от этого Винисиус, то очевидно, что страдает. И когда люди его оскорбляют и проявляют расизм по отношению к нему, они автоматически проявляют расизм по отношению ко мне, даже если они не обращались непосредственно ко мне. Но эта проблема есть не только в Испании, это происходит повсюду. Расизм — это недостаток образования», — приводит слова Рюдигера GQ.
Он также отметил, что не все испанцы расисты.
«Многие испанцы не терпят расизма. Очень важно отметить, что расисты составляют лишь меньшинство в этой стране, но их нужно исправлять. Как покончить с этой проблемой? Единственное, что я могу сказать, — это обучайте своих детей в школе. Очень важно, чтобы все знали, что все люди равны», — добавил Рюдигер.
По ходу матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» нападающий «Реала» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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|0-0
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
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|0
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|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0-0
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16
|Валенсия
|0
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|0-0
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17
|Альмерия
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|0-0
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18
|Гранада
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|0-0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -