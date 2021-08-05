Goal: Месси открыт к предложениям по поиску нового клуба
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение не подписывать новый контракт с испанской команды. Теперь он открыт для предложений от других клубов, сообщает Goal.
Каталонский клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.
Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской примеры, забив 30 мячей.
В составе «Барсы» Лео выиграл 34 трофея, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
Месси хотел покинуть «Барселону» в прошлом году. Тогда им интересовались «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но каталонцы смогли убедить его остаться.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Zloydok65
если Миллер отдаст свою зарплату Месси, то можно подписать в Зенит. Но что-то мне подсказывает- не отдаст...
05.08.2021
Candramelekh II
Блин, даже если в какой-нибудь МанСити передёт, то будет пища для размышлений. Быть героем в команде, которая и без тебя всех побеждает не стоит ничего, а результаты в сборной Аргентины всем известны. Но я бы предпочёл, чтобы он перешёл в какой-нибудь клуб второго уровня
05.08.2021