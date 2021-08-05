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Goal: Месси открыт к предложениям по поиску нового клуба

21:24
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение не подписывать новый контракт с испанской команды. Теперь он открыт для предложений от других клубов, сообщает Goal.

Каталонский клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл 34 трофея, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

Месси хотел покинуть «Барселону» в прошлом году. Тогда им интересовались «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но каталонцы смогли убедить его остаться.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы


  • Zloydok65

    если Миллер отдаст свою зарплату Месси, то можно подписать в Зенит. Но что-то мне подсказывает- не отдаст...

    05.08.2021

  • Candramelekh II

    Блин, даже если в какой-нибудь МанСити передёт, то будет пища для размышлений. Быть героем в команде, которая и без тебя всех побеждает не стоит ничего, а результаты в сборной Аргентины всем известны. Но я бы предпочёл, чтобы он перешёл в какой-нибудь клуб второго уровня

    05.08.2021