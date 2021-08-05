Goal: Месси открыт к предложениям по поиску нового клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение не подписывать новый контракт с испанской команды. Теперь он открыт для предложений от других клубов, сообщает Goal.

Каталонский клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл 34 трофея, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

Месси хотел покинуть «Барселону» в прошлом году. Тогда им интересовались «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но каталонцы смогли убедить его остаться.