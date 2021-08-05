«Локомотив» — о Месси: «Теперь вы понимаете, для чего мы хранили 10-й номер?»
21:20
Пресс-служба «Локомотива» в Twitter отреагировала на новость об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Теперь вы понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер?», — говорится в сообщении клуба.
Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.
В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
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