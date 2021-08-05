«Локомотив» — о Месси: «Теперь вы понимаете, для чего мы хранили 10-й номер?»

Пресс-служба «Локомотива» в Twitter отреагировала на новость об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Теперь вы понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер?», — говорится в сообщении клуба.

Теперь вы понимаете, для чего мы столько времени хранили 10 номер? ? — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 5, 2021

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.