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Рауль Рианчо назвал клуб, в котором видит Месси после ухода из «Барселоны»

21:51
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Месси уникален! Думаю, его отсутствие будет заметно для «Барселоны» и ла лиги. Но у «Барселоны» большая история. Мы не должны забывать, что Месси — это Месси благодаря тому, что он был в команде, ознаменовавшей собой эпоху. «Барселона» будет продолжаться еще много лет. А Месси завершит карьеру в другой лиге. В какой команде его вижу? Может, в ПСЖ», — сказал Рианчо «СЭ».

30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако в четверг, 5 августа, появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик, а затем «Барселоны» объявила о расставании с Месси.

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Данил Алешин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы