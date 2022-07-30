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Сегодня, 11:52

Абаскаль заявил, что не собирается делать из «Спартака» российскую «Барселону»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, есть ли у него желание сделать из московского клуба российскую «Барселону». По словам 33-летнего испанца, у него другая философия игры.

«Ни в коем случае, — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых. — Если только по количеству трофеев и психологии победителя. Но не с точки зрения футбола. Все же у меня немного другая философия игры. «Барселона» — это про тотальный контроль мяча, желание забить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества футболистов».

Тренер объяснил свои слова о том, что доминировать на поле можно и без владения мячом.

«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном», — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-белые сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-30-gilyermo_abaskal_my_dolzhny_stat_takticheskim_khameleonom/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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