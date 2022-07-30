Абаскаль заявил, что не собирается делать из «Спартака» российскую «Барселону»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, есть ли у него желание сделать из московского клуба российскую «Барселону». По словам 33-летнего испанца, у него другая философия игры.
«Ни в коем случае, — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых. — Если только по количеству трофеев и психологии победителя. Но не с точки зрения футбола. Все же у меня немного другая философия игры. «Барселона» — это про тотальный контроль мяча, желание забить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества футболистов».
Тренер объяснил свои слова о том, что доминировать на поле можно и без владения мячом.
«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном», — сказал он.
После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.
В воскресенье, 31 июля, красно-белые сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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