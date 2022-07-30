Абаскаль заявил, что не собирается делать из «Спартака» российскую «Барселону»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, есть ли у него желание сделать из московского клуба российскую «Барселону». По словам 33-летнего испанца, у него другая философия игры.

«Ни в коем случае, — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых. — Если только по количеству трофеев и психологии победителя. Но не с точки зрения футбола. Все же у меня немного другая философия игры. «Барселона» — это про тотальный контроль мяча, желание забить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества футболистов».

Тренер объяснил свои слова о том, что доминировать на поле можно и без владения мячом.

«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном», — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-белые сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.