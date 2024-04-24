Мората пропустил тренировку «Атлетико» из-за невралгии тройничного нерва

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не тренировался вместе с командой, так как у него обострился приступ невралгии тройничного нерва, сообщает AS.

По данным источника, 31-летний футболист почувствовал недомогание перед матчем 32-го тура ла лиги с «Алавесом» (0:2) и в итоге не поехал в Виторию. Мората до сих пор испытывает сильную боль в пораженной области с одной стороны рта. Он принимает лекарства.

AS сообщает, что причиной невралгии тройничного нерва может быть вирусная инфекция. Симптомами данного заболевания являются сильные боли в лице, нарушения работы мимических и жевательных мышц, а также вегетативные проблемы.

Мората в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» 44 матча, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.