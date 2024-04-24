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Сегодня, 06:28

Мората пропустил тренировку «Атлетико» из-за невралгии тройничного нерва

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не тренировался вместе с командой, так как у него обострился приступ невралгии тройничного нерва, сообщает AS.

По данным источника, 31-летний футболист почувствовал недомогание перед матчем 32-го тура ла лиги с «Алавесом» (0:2) и в итоге не поехал в Виторию. Мората до сих пор испытывает сильную боль в пораженной области с одной стороны рта. Он принимает лекарства.

AS сообщает, что причиной невралгии тройничного нерва может быть вирусная инфекция. Симптомами данного заболевания являются сильные боли в лице, нарушения работы мимических и жевательных мышц, а также вегетативные проблемы.

Мората в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» 44 матча, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: AS
Альваро Мората
ФК Атлетико
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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Р. Сосьедад – Реал
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Лас-Пальмас – Жирона
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Альмерия – Хетафе
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Алавес – Сельта
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Атлетико – Атлетик
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