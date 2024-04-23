Nike готова продлить контракт с «Барселоной» на 4 года и 100 миллионов евро
Компания Nike готова продлить контракт с «Барселоной» до 2028 года, сообщает Sport.es. За этот срок каталонцы могут заработать до 100 миллионов евро.
По информации источника, испанский клуб также получит бонус в размере еще 100 миллионов евро. Отмечается, что о подписании соглашения может быть объявлено на следующей неделе.
«Барселона» сотрудничает с американским брендом спортивной одежды с 1998 года.
«Барселона» воюет с Nike. Лапорта обвинил американцев в несоблюдении контракта и ищет новых спонсоров
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|25
|6
|1
|70-22
|81
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41-45
|37
|
13
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26-38
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|- : -
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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