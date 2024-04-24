Симеоне заинтересован в хавбеке «Севильи» Окампосе

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может стать игроком «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes. Интерес к 29-летнему аргентинскому футболисту проявляет главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Он лично заинтересован в подписании соотечественника.

Трансфер оценивается в 12 миллионов евро. Соглашение игрока с «Севильей» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше ла лиги Окампос провел 29 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.