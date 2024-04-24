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Сегодня, 11:15

Симеоне заинтересован в хавбеке «Севильи» Окампосе

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может стать игроком «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes. Интерес к 29-летнему аргентинскому футболисту проявляет главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Он лично заинтересован в подписании соотечественника.

Трансфер оценивается в 12 миллионов евро. Соглашение игрока с «Севильей» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше ла лиги Окампос провел 29 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

ФК Атлетико
ФК Севилья
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Президент «Реала» посетил судей перед матчем с «Барселоной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
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Вильярреал – Р. Вальекано
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Бетис – Севилья
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Барселона – Валенсия
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Артем Довбик

Артем Довбик

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 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

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П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

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Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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