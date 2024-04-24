Тебас после скандала в класико объяснил, почему в ла лиге нет системы автоматического определения гола

Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал, почему в чемпионате Испании не работает система автоматической фиксации гола.

«Это не идеальная технология, это первая из причин. Но дело не только в этом. В течение сезона голы-фантомы случаются три или четыре раза. Если добавить к этому, что технология несовершенна, цена очень высока для ее использования — нужно вложить 5-6 миллионов евро, чтобы один-два раза применить ее с сомнительным результатом», — приводит слова Тебаса Marca.

21 апреля спорный эпизод случился в класико между «Реалом» и «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги. На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Позже были опубликованы переговоры судьи с арбитрами ВАР.