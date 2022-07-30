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Лапорта: «Барселона» никогда не предлагала де Йонга «Челси»

Лапорта заявил, что «Барселона» не предлагала де Йонга «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб не предлагал полузащитника Френки де Йонга «Челси». По его словам, на встрече с новым владельцем лондонского клуба Тоддом Боэли они поговорили о футболе.

«Барселона» никогда не предлагала де Йонга «Челси», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Нет, нет, нет. Мы хорошо поужинали с Тоддом в Барселоне и поговорили о футболе. Тодд — необыкновенный человек. У нас нет никаких проблем с «Челси». Так уж получилось, что некоторые из игроков, которых они хотели купить, мы тоже хотели подписать».

В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1553173779253166080

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
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Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
Жоан Лапорта
0
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4
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
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 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
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