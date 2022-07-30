Лапорта: «Барселона» никогда не предлагала де Йонга «Челси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб не предлагал полузащитника Френки де Йонга «Челси». По его словам, на встрече с новым владельцем лондонского клуба Тоддом Боэли они поговорили о футболе.

«Барселона» никогда не предлагала де Йонга «Челси», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Нет, нет, нет. Мы хорошо поужинали с Тоддом в Барселоне и поговорили о футболе. Тодд — необыкновенный человек. У нас нет никаких проблем с «Челси». Так уж получилось, что некоторые из игроков, которых они хотели купить, мы тоже хотели подписать».

В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.