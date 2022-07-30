Лапорта: «Барселона» никогда не предлагала де Йонга «Челси»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб не предлагал полузащитника Френки де Йонга «Челси». По его словам, на встрече с новым владельцем лондонского клуба Тоддом Боэли они поговорили о футболе.
«Барселона» никогда не предлагала де Йонга «Челси», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Нет, нет, нет. Мы хорошо поужинали с Тоддом в Барселоне и поговорили о футболе. Тодд — необыкновенный человек. У нас нет никаких проблем с «Челси». Так уж получилось, что некоторые из игроков, которых они хотели купить, мы тоже хотели подписать».
В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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5
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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20
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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