Вице-президент «Барселоны» сообщил, что Хави не покинет команду

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал будущее Хави в каталонском клубе.

«Хави остается, он счастлив в «Барселоне». Клуб не вел переговоров с другими тренерами. Деку полностью доверяет этому специалисту. Решение подтверждено», — цитирует руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сообщалось, что тренер покинет команду по завершении нынешнего сезона. Под его руководством «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице ла лиги и дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграли «ПСЖ».