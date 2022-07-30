Лапорта: «Тема c Роналду — это лишь часть «маленькой истории» футбола»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предложил своего сине-гранатовым.
«Во время летнего трансферного окна всегда появляется много новостей, — приводит слова Лапорты CBS Sports. — У нас очень хорошие отношения с Мендешем. Я знаю его уже давно. Жорже один из лучших агентов. Он знает, как делать свою работу, и я уважаю его. Но тема c Роналду — это лишь часть «маленькой истории» футбола. Это очень приятная история, но вы всегда будете слышать о ней много противоречивых новостей«.
Также президент «Барселоны» поделился мнением о том, почему нападающий не может найти себе новый клуб.
«Роналду — очень хороший профессионал, и он все еще в хорошей форме. Криштиану очень амбициозный и конкурентоспособный футболист, и я уверен, что у него есть много вариантов. Он по-прежнему игрок «Манчестер Юнайтед», выдающегося клуба, который я очень уважаю. Его будущее — не мое дело», — сказал он.
В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Сельта – Эспаньол
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Кадис – Р. Сосьедад
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