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Лапорта: «Тема c Роналду — это лишь часть «маленькой истории» футбола»

Лапорта прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предложил своего сине-гранатовым.

«Во время летнего трансферного окна всегда появляется много новостей, — приводит слова Лапорты CBS Sports. — У нас очень хорошие отношения с Мендешем. Я знаю его уже давно. Жорже один из лучших агентов. Он знает, как делать свою работу, и я уважаю его. Но тема c Роналду — это лишь часть «маленькой истории» футбола. Это очень приятная история, но вы всегда будете слышать о ней много противоречивых новостей«.

Также президент «Барселоны» поделился мнением о том, почему нападающий не может найти себе новый клуб.

«Роналду — очень хороший профессионал, и он все еще в хорошей форме. Криштиану очень амбициозный и конкурентоспособный футболист, и я уверен, что у него есть много вариантов. Он по-прежнему игрок «Манчестер Юнайтед», выдающегося клуба, который я очень уважаю. Его будущее — не мое дело», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.cbssports.com/soccer/news/joan-laporta-exclusive-barcelona-president-on-re-signing-messi-being-offered-ronaldo-and-avoiding-bankruptcy/

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Жоан Лапорта
Жорже Мендеш
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