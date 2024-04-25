Захарян — в заявке «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом», Беллингем пропустит встречу

«Реал Сосьедад» и мадридский «Реал» опубликовали заявки на очную встречу в 33-м туре испанской ла лиги.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне в пятницу, 26 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку своей команды.

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем пропустит матч, он не попал в заявку мадридцев.