Муниаин покинул «Атлетик» после 15 сезонов за клуб

Капитан и полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин решил покинуть клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний футболист — воспитанник «Атлетика». Он провел за команду из Бильбао 15 сезонов и сыграл в 557 матчах — это второй показатель в истории команды.

Вместе с «Атлетико» он выиграл Кубок Испании и дважды — Суперкубок страны. В этом сезоне Муньяин провел 22 матча и забил 2 гола.