Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:42

Муниаин покинул «Атлетик» после 15 сезонов за клуб

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан и полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин решил покинуть клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний футболист — воспитанник «Атлетика». Он провел за команду из Бильбао 15 сезонов и сыграл в 557 матчах — это второй показатель в истории команды.

Вместе с «Атлетико» он выиграл Кубок Испании и дважды — Суперкубок страны. В этом сезоне Муньяин провел 22 матча и забил 2 гола.

Икер Муниаин
ФК Атлетик (Бильбао)
0
Читайте также
Российская пятиборка Баташова рассказала, как ее выгнали из сборной за получение нейтрального статуса
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководство «Барселоны» готово продать Араухо ради сохранения Гави и Педри
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости