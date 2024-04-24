Президент «Реала» посетил судей перед матчем с «Барселоной»

Президент «Реала» Флорентино Перес перед матчем 31-го тура ла лиги с «Барселоной» (3:2) спустился поприветствовать игроков и судейскую бригаду, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, игроки каталонцев удивились присутствию функционера. Арбитражный советник мадридского клуба Мегия Давила и информатор Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Перес Ласа также были с Пересом.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть матч 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3), если подтвердится судейская ошибка в моменте возможного гола Ламина Ямаля.