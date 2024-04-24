Хави передумал уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави решил остаться в команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24 апреля 44-летний испанец встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. По итогам встречи было принято решение о том, что Хави сохранит свой пост.

Хави в начале года объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 32 туров каталонцы с 70 очками занимают второе место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.