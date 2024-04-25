Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как главный тренер Карло Анчелотти мотивирует команду.

«Анчелотти сказал нам перед недавней игрой с «Мальоркой»: «Если мы победим, то станем чемпионами». После матча он заявил, что соврал нам: «Я вас обманул, если мы выиграем на следующей недели, то тогда все будет кончено», — цитирует футболиста COPE.

На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» отстает на 9 очков.