Руководство «Барселоны» готово продать Араухо ради сохранения Гави и Педри

Руководство «Барселоны» думает над продажей защитника Рональда Араухо в летнее трансферное окно, пишет Todofichajes.

По данным источника, президенту клуба Жоану Лапорте нужны деньги, поэтому он готов пожертвовать Рональдом Араухо, чтобы сохранить хавбеков Педри и Гави.

В Араухо заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне ла лиги 25-летний защитник провел 22 матча, забил один гол.